Emekliye zam sinyali! Emekli maaşlarına ara zam mı geliyor?
Emekli maaşlarına bu sene için yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ancak arka arkaya yapılan açıklamalar, yeni bir zam ihtimalini gündeme getirdi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları, "Emekliye ara zam mı geliyor?" diye sordurdu. İşte, emekliye zam konusunda kritik açıklama...
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2024 yılına girmemizle beraber, emekli maaşlarına da zam yapıldı. Emekliler yüzde 49.25 oranında zam alırken; en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı. Şu ana dek, maaşlar konusunda herhangi bir zam beklentisi olmasa da arka arkaya yapılan açıklamalar, "Emekliye ara zam mı geliyor?" sorularını akıllara getirdi. İşte, emekli zammına dair açıklamalar...
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EMEKLİYE ARA ZAM MI GELİYOR?
Emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirdi;
En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım.
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"EMEKLİLERİMİZİ HAYAT PAHALILIĞINA TERK ETMEYECEĞİZ"
Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum.
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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: EMEKLİLERE ARA ZAM MI GELİYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
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"HAZİRAN SONU TEMMUZ BAŞI ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEMELERİMİZ VAR"
Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
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EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.