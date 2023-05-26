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EMEKLİYE YENİ MÜJDE! 2023 emekli maaşlarında prime yönelik ek zam müjdesi| Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması

Emekli maaşlarında prime yönelik ek zam müjdesi! Bakan Bilgin'den son açıklama

Temmuz ayında emeklilere enflasyon artış oranına göre zam yapılacak. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesiyle yapılan yasal düzenlemede maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan yaklaşık 6 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanamadı. Bakan Vedat Bilgin'den bu kitle için müjdeli açıklama geldi. İşte güncel emekli maaşı tablosu ve Bakan Bilgin'den gelen açıklama...

Giriş: 26.05.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasıyla birlikte maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte güncel emekli maaşı tablosu ve Bakan Bilgin'den gelen son açıklama...

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi.

    İşte Bakan Bilgin'in açıklaması:

    Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.

     

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    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
    BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367

     

  • Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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