İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.