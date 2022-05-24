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Emekliye Temmuz zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Emekli zammı ne zaman belli olur, ne zaman açıklanır?

Emekli zammı olacak mı? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında yapılacak zam için yapılan açıklamaları araştırıyor. Son olarak yeni yıla girişte en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Gözler Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı ikinci zamma çevrildi. Emekliye zam konusuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. İşte emekli zammı son durum...

24.05.2022 - 09:55 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER ABONE OL

  • Emekli maaşları zammına ilişkin açıklamalar araştırılıyor. Son olarak 2022 Ocak ayında yüzde 66 oranında yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşları 2 bin 500 liraya yükseldi. Milyonlarca emeklinin ise gözü Temmuz ay emekli maaş zammında. Peki, Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?  İşte detaylar...

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beşiktaş'ta bulunan otelde düzenlenen 'MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı' iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada çalışanların sorunlarını, hiçbirinden kaçmadan çözmek için çalıştıklarını ifade ederek "3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.

     

  • Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. 

  • Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek. 

    SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

    Öte yandan Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." demişti.

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    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

     

    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484

     

    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

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