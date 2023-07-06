Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Emekliye seyyanen zam yok mu? Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi?

        Emekli maaş zammı Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının yüzde 19.77 oranında artacağı açıklandı. Memur maaşlarına seyyanen zam geleceğinin müjdelenmesiyle milyonlarca emeklinin gözü kulağı "Emekliye seyyanen zam yok mu, ek zam verilecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, emekli maaşlarına ek zam ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 16:38
        • 1

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL seyyanen zam yapılacağını açıkladı. İlave ödeme açıklamaların ardından emekli maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte, "Emekliye seyyanan zam yok mu, refah payı verilecek mi?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler...

        • 2

          EMEKLİLER SEYYANNEN ZAM ALACAK MI?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

        • 3

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek. 

        • 4

          EMEKLİLERE EK ZAM GELECEK Mİ?

          SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

        • 5

          Emekli maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Belediye başkanının odasında ateş açtı! İfadesi dehşete düşürdü
        Belediye başkanının odasında ateş açtı! İfadesi dehşete düşürdü
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!