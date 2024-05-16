Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliye refah payı verilecek mi?
Emekli maaş zammı için geri sayım sürerken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplamaları başladı. Temmuz ayında açıklanacak emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı kesinleşirken emekliye refah payı da gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, emekli maaşı refah payı hakkında son dakika gelişmeler...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam ve refah payına da değinen Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından gözler "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
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EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi.
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REFAH PAYI NEDİR?
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb. gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.