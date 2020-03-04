Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu için en önemli güne gelindi.

Bugün saat 10.30'da Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) arasında emekliler için banka promosyonu protokolü imzalanacak. İmza töreni Ankara'da SGK Başkanlık Binası'nda gerçekleşecek.

Burada promosyon oranı belli olacak.