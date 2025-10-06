Habertürk
        'Emekliye kiralık değildir' ilanına ceza | Son dakika haberleri

        ‘Emekliye kiralık değildir’ ilanına ceza

        Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde 'Emekliye kiralık değildir' ibaresiyle yayımlanan konut ilanının yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırıldığını, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:15 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:15
        'Emekliye kiralık değildir' ilanına ceza
        Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir ilan sitesinde ‘emekliye kiralık değildir’ ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

        Habertürk Anasayfa