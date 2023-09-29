Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. Peki, "Emekliye ikramiye verilecek mi? 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?" İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin tüm detaylar...