Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihi
Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika emekli ikramiyesi gelişmeleri yakından takip edilirken konuyla ilgili tarih açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte milyonlarca çalışan emeklinin beklediği haber hakkında detaylar...
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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihi açıklandı. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...
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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Meclis'ten geçti. Yasalaşan ek 5000 TL emekli ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
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"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
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Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak.
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