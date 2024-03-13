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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA 2024: Emekli maaşına ek zam var mı, seyyanen zam verilecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekliye ek zamda son durum: Emekli maaşına ek zam var mı, seyyanen zam gelecek mi?

        Emekliye ek maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilirken; SSK ve Bağkur emekli maaşlarına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil." açıklamasının ardından emekli maaşına ek zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda gözler "Emekliye ek zam var mı, seyyanen zam verilecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, emekliye ek zamda kritik açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:26
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        • 1

          Emekli maaşlarına son olarak ocak ayı itibarıyla zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya yükseldi. Ancak geçim sıkıntısı çeken SSK ve Bağkurlular "Emekliye ek zam var mı, gelecek mi?" sorusu araştırmasını sıklaştırdı. Emekli maaşı ek zam hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ederken; konuya ilişkin hükümet kanadından önemli açıklamalar geldi. Peki, emekliye ek zam verilecek mi, seyyanen zam gelecek mi? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

          Emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirdi;

          En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

          Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım.

        • 4

          "EMEKLİLERİMİZİ HAYAT PAHALILIĞINA TERK ETMEYECEĞİZ"

          Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum.

        • 5

          AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: EMEKLİLERE ARA ZAM MI GELİYOR?

          AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

          Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

        • 6

          "HAZİRAN SONU TEMMUZ BAŞI ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEMELERİMİZ VAR"

          Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

        • 7

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

        • 8

          EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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