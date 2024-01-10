Emekliye ek zam düzenlemesinde son durum: 7.500 TL alanların yeni emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliye ek maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Son olarak emekli aylığına yapılan maaş zammı yüzde 37.57 olarak açıklandı. Memurlara ise maaş zammının yanında seyyanen zam verilmesiyle gözler "Emekliye ek zam var mı?" sorusuna çevrildi. 7.500 TL alanlar en düşük emekli maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak. Kök aylığı 7.500 TL'nin altında kalanlar ise en düşük emekli maaşına ek bir zam beklentisine girdi. Peki, emekliye ek zam var mı, 7.500 TL alanların SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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7.500 TL ALANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK, EK ZAM GELECEK Mİ?
Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.
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2024 OCAK ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU
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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, REFAH PAYI YAPILACAK MI?
En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; kükümet, memur ve memur emeklilerine yapılan zamdan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak üzere bir çalışma başlattı ancak bu konuda bütçe imkânları ve Meclis'in yasama takvimi düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.
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EMEKLİ EK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler gibi ek zamların şubat maaşlarına yansıması bekleniyor.
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