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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekliye ek zam gelecek mi, seyyanen zam var mı? Emekli maaşına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! - Merak Edilenler Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! Emekliye ek zam gelecek mi?

        Emekli maaşına ek zam konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ek zammına ilişkin, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Emekliye ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?" sorularını gündeme getirdi. Hatırlanacağı gibi Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. İşte 2024 emekliye ek zam

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:41
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        • 1

          Emekli ek zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı yapılan ek zam ile birlikte 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Peki, "Emekliye ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?" İşte 2024 emekliye ek zam gelecek mi sorusunun yanıtı...

        • 2

          EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR?

          Emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirdi;

          En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.

        • 3

          "GÜÇLÜ BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

          "Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi.

          6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız."

        • 4

          "ÇALIŞANLARIMIZI VE EMEKLİLERİMİZİ HAYAT PAHALILIĞININ PENÇESİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

          Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum.

        • 5

          Emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, vatandaşlarda soru işareti uyandırdı. Konu hakkında bir gelişme yaşandığı takdirde haberimize ekleyeceğiz.

        • 6

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

        • 7

          EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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