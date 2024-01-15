Emekliye ek zam düzenlemesinde son durum: Emekli ek maaş zammı ne kadar olacak?
Emekliye ek maaş zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ocak zammı ile memur emekli maaşları yüzde 49.25 oranında yükselirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 37,57 oldu. Arada 11,7 puanlık fark oluşmasıyla gözler "Emekliye ek zam var mı?" sorusuna çevrildi. 7.500 TL aylık alanlar en düşük emekli maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, 2024 emekliye ek zamda son durum...
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Emekliye ek zam ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başladı. Ocak ayında yapılan zamda emekli işçi, çiftçi ve esnaf ile emekli memur aylıkları zammı arasında 11.68 puanlık fark oluştu. Bu farkın giderilmesi emekli maaşlarına ek zam kapsamında çalışmalar başladı. Peki, emekliye ek zam var mı, 7.500 TL alanların SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Emekli işçi, çiftçi ve esnafı kapsayan SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ise yüzde 37.57 oranında kalacak. Emekli grupları arasında 11.68 puanlık maaş zammı farkı ortaya çıktı. Bu fark dolayısıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ilave zam beklentisi oluştu.
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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cuma günü gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda konuyla ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Yılmaz, öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında denge oluşturma gereğine işaret etti. Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.
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EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.
Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.
Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.
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İLAVE ZAM KANUNLA YAPILACAK
Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.
Kabine toplantısı yapılmasa bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor.
TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.
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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK emeklilerinin aylıkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak. İlave zamma ilişkin kanunun bu ayki emekli aylıklarına yetişmesi çok zor görünüyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 37.57 oranına göre hesaplanan zamlı aylık bilgileri e-Devlet’te görülebiliyor. Emekliler bu ay e-Devlet’te görünen tutarda aylık alacaklar.
Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında kalanlar bu ay da 7.500 TL olarak almaya devam edecekler.
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EK ZAM SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayında 7.500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7.500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin kök aylığı 6000 TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.
Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6000 TL olan kök aylık bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8.520 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli aylığı da örneğin 10.000 TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak.
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EYT'LİLER EMEKLİYE EK ZAMDAN YARARLANABİLECEK Mİ?
Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak ilave zamdan geçen yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT’liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan bu yana vermiş veya önümüzdeki dönemde verecek olanların tamamı da olası ek zamdan aynen yararlanacak.
Emeklilik dilekçesinin ilave zam kararından önce veya sonra verilmesinin önemi yok. Bu yıl içinde emekli olan tüm SSK ve BAĞ-KUR’lular ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zamlardan yararlanabilecek.