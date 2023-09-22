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        Haberler Gündem Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL emekli bayram ikramiyesinde son durum ne?

        Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

        Milyonlarca emekli 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırma yapıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Cumhuriyetin 100. yılında ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken ikramiyenin en az 5 bin TL olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:20
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        • 1

          Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı olarak yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir kereye mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında son durum...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE

          Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

        • 3

          EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

        • 4

          EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

          Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

        • 5

          Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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