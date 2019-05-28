Geçen yıl ilk kez başlatılan uygulamayla Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyordu. Emekliye müjdeyi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, bayram ikramiyelerinin ödeneceğini tarihi açıkladı.

İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini bildirdi.

Buna göre, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri, gelecek hafta cuma günü hesaplarına yatırılacak. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri, aynı gün ödenecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler iki güne yayılarak ödenmişti. Sayıları 12 milyona ulaşan emekliler ile diğer hak sahipleri, bayram tatiline çıkmadan ikramiyelerini almış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.