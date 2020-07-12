Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2020 Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri öne çekilmişti. Peki Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte cevabı...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 2020

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlendi. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi.

EMEKLİYE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ERKEN YATTI

Bu sene Mayıs ayı sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Nisan ayı başında yatırılmıştı.