Ramazan ayı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili haberler de yakından takip edilmeye başlandı. 2018 yılından bu yana ödenmekte olan bayram ikramiyeleri ile ilgili bu yıl önemli bir gelişme yaşanabilir. Asgari ücrette yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılması kulislerde konuşuluyor. Masada çeşitli formüller bulunurken emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi hakkında detaylar...