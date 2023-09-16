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        Haberler Gündem EMEKLİYE 3. İKRAMİYE SON DURUM | Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?

        Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiyesi verilecek mi?

        Emeklilere 3. ikramiyesinde son durum milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşına yapılacak olan zam çalışmaları sürerken gözler emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevrildi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünden dolayı emekliye 3. ikramiye ödemesi yapılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:08
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        • 1

          Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ek zam çalışmaları devam ederken emekliye 3. ikramiye gündeme geldi. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı nedeniyle emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı iddiaları konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü "Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Emekliye 3. ikramiyesinde son durum...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE

          Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

        • 3

          EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

        • 4

          EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

          Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

        • 5

          Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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