Emeklilere 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? AK Parti'den açıklama!
Emeklilere 100. yıl ikramiyesi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Kurban ve Ramazan Bayramları'nda olmak üzere emeklilere yılda 2 kez ödenen ikramiyelere ek olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödeneceği iddia edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığı konuşulurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 100. yıl ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum...
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Emekliye 29 ekim Cumhuriyet Bayramı 100.yıl ikramiyesinde son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki Ocak ayında son 6 aylık enflasyon farkına göre zam olacak emekliler yılda 2 kez olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyor. Cumhuriyetin 100. yılında emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu olurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Dağ ""Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." ifadelerini kullandı. İşte 2023 emeklilere 29 ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin son dakika açıklamaları...
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AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE
Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.
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EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.
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EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.
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Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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