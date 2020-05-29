Emeklinin duyarlılığı çevre temizliği seferberliğine dönüştü - BURDUR

İl Özel İdareden emekli 58 yaşındaki Baykan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı kişilerin kullandıkları maske ve eldivenleri yeşil alanlara attığını, belediye ekiplerinin tümünü toplamaya yetişemediğini fark etti.Kovid-19 mücadelesinde ekiplere destek olmak isteyen Baykan, park ve bahçelerdeki maske ve eldivenlerin yanı sıra diğer atıkları da toplamaya, ağaçların bakımını yapmaya başladı.Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'nun, Baykan'ın temizlik yaptığı esnadaki çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine ilçedeki muhtarlar ve vatandaşlardan bazıları da temizlik hareketine destek verdi.İlçede kısa sürede çevre temizliği yapanlarının sayısı arttı. Birçok kişi park ve yeşil alanlarda çöp toplayıp, çim biçiyor, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikerek belediye ekiplerinin yükünü hafifletmeye çalışıyor.Belediyenin ihtiyaç duyulan temizlik malzemelerini tedarik ettiği ilçedeki çevre temizliği hareketiyle, hem virüsün bulaşma riski azaltılıyor hem de yeşil alanların bakımı ve temizliği yapılıyor.İlçe sakinleri çalışmalarında maske ve eldiven takarak sosyal mesafenin korunmasına da özen gösteriyor.- "Bu hareketimiz Karamanlı'da birçok kişiye örnek oldu"Baykan AA muhabirine, evinin yakınındaki park ve bahçelerin daha temiz ve güvenli olmasını istediği için bu alanlarda gönüllü temizlik yapmaya başladığını söyledi.Zaman zaman ailesinin de kendisiyle parkta ve sokaklarda temizlik yaptığını vurgulayan Baykan, şöyle konuştu:"Bu süreçte canımızın sıkılmaması için evimizin karşısında bulunan parkta bir şeyler yapalım istedik. Önce bilinçsizce atılan maske ve eldivenleri toplamaya karar verdim, daha sonra diğer atıkları da topladık. 'Acaba vatandaşın temizlik konusunda uyanmasına yardımcı olabilir miyim?' düşüncesiyle fotoğrafları Başkan Selimoğlu'na gönderdim. Beni arayarak teşekkür etti. Fotoğrafları sosyal medya hesabında örnek göstererek paylaştı. Bu hareketimiz Karamanlı'da birçok kişiye örnek oldu."Hürriyet Mahallesi Muhtarı Metin Yılmaz da temizlik seferberliğine destek verdiğini, öncelikli amaçlarının toplum sağlığını korumak olduğunu vurguladı.Gönüllü temizlik yapan Gülnur Çiftçi ise atık maddelerin, maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması uyarısında bulundu.- "100 kişi çöp topluyor, yeşil alanların bakımını yapıyor"Belediye Başkanı Selimoğlu da Ali Baykan'ın fotoğraflarını paylaşmasının ardından ilçede adeta herkesin temizlik işçisi gibi çalışmaya başladığını söyledi.Belediye personelinin salgınla mücadele sürecinde çok yoğun çalıştığına dikkati çeken Selimoğlu, "Bu süreçte ekiplerimiz her tarafa yetişemiyor. Bu açığı da gönüllü vatandaşlarımız ve muhtarlarımız kapatarak herkese örnek oldu. Şu anda 12 mahallemizde yaklaşık 100 kişi çöp topluyor, yeşil alanların bakımını yaparak ve otları biçerek güzel bir çalışma örneği sergiliyor." diye konuştu.
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