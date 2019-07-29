29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Emekli olabilmek için prim gün sayısını doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik için gün sayıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve memurları temsil eden sendikalar emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu. Peki, konuyla ilgili hükümetten açıklama geldi mi? İşte EYT son durum...
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.
"Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.
Finlandiya'da emekliliğine belli bir süre kalanlara, alınacak maaş için her yıl yüzde 2 eksik maaş ödenmesi, yani bu maaştan emekli olunması uygulaması var. Kabul eden hemen emekli oluyor. Emekliliğine iki sene kalan yüzde dört, üç yıl kalan yüzde 6 daha az maaş ile emeklilik söz konusu oluyor. Finlandiya'da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek şartı ile maaşı eski durumuna getirme imkanı da var.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok..
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