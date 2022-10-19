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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir? 1999'da çıkan yasa sonrası ortaya çıktı! İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesiyle ilgili merak edilenler

EYT nedir? EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Gelişmelerle ilgili haberlere denk gelenler ise "EYT nedir?" sorusuna cevap arıyor. Peki EYT nedir, EYT sorunu nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

19.10.2022 - 06:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT NEDİR?

    8 Eylül 1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim günleri dolsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldılar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlandı. Yani EYT, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.

     

  • EYT SORUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

     

  • Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

     

  • EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999 yılından önce prim ve sigortalılık süresini tamalayan ancak yaş şartını bekleyenleri ilgilendiriyor.  Düzenleme prim ve yılından herhangi birisini tamamlamayanları da kapsıyor.

     

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