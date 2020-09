Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu - SAMSUN

AA

Kurdukları atölyede ahşaptan dekoratif objeler üreten emekli astsubay Öner Uyar ile emekli bekçi Hüseyin Vergili, geri dönüşüme katkı için özellikle atık ahşap malzemeleri kullanmayı tercih ediyor.Uyar ve Vergili'nin ahşaptan yaptığı objeler arasında unutulmaya yüz tutan at arabası, kağnı ve oyuncaklar ilgi görüyor.Öner Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar askeriyede görev yaptıktan sonra emekli olduğunu, ilk zamanlar vaktini nasıl değerlendireceğini bilemediği için boşluğa düştüğünü ifade etti.Beş yıl önce kendisi gibi emekli bir arkadaşları sayesinde ahşap işlemeyi kendisine hobi edindiğini anlatan Uyar, "Beş yıl önce benim gibi emekli arkadaşlarla tanıştık ve birlikte bu işi yapmaya başladık. Benim bu işte daha önce hiçbir deneyimim yoktu fakat el becerisiyle birlikte zaman içinde kendimizi geliştirdik. Bu şekilde rahatlama duygusu ile o boşluğu da doldurduk, kendimize bir meşgale oldu.“ dedi.- "Atığı geri dönüşümle kazanmak ve değerlendirmek amaçlı hareket ediyoruz"Yaptıkları tüm ürünlerin el emeği olduğuna işaret eden Uyar, şunları dile getirdi:"Atölyede at arabası, kağnı ve çeşitli ahşap oyuncakların yanı sıra polyesterden Atatürk heykeli ve farklı figürler yapmaktayız. Özellikle at arabası ve diğer ahşap ürünlerde çevre marangoz atölyelerinden topladığımız atık ahşap kullanmaktayız. Atığı geri dönüşümle kazanmak ve değerlendirmek amaçlı hareket ediyoruz."Uyar, bir at arabasının montajı, boyaması ile tüm işlemlerinin el işçiliği ile yapıldığını ve yaklaşık 5 gün sürdüğünü anlattı.Emekli emniyet mensubu Hüseyin Vergili de emekli olduktan sonra üç arkadaş bu işi yapmaya karar verdiklerini belirterek "Bizi bu işe sevk eden öğretmen arkadaşımız rahmetli oldu. Biz de iki arkadaş devam ediyoruz. At arabası, kağnılar, hayvan figürleri gibi ürünler yaparak kendimizi geliştirdik. Hobi olarak başladığımız işi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.Ürettikleri at arabası ve kağnılara ilçe dışından da talep olduğuna da işaret eden Vergili, "Bunları daha çok dekoratif amaçlı alıyorlar. Özellikle evlerde üzerine cam kestirip sehpa olarak kullanılıyor. Yine lokanta, otel, dinlenme tesisleri ve kafe gibi yerlerde iç ve dış mekanlarda dekoratif eşya olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.- "Çocuklara at arabası ve kağnıyı tanıtıyoruz"At arabası ve kağnıların geçmişte önemli ulaşım araçları olduğunu hatırlatan Vergili, şunları kaydetti:"Şimdiki çocukların bunların gerçeklerini görme şansları yok. At arabası ve özellikle kağnılar yok oldu diyebiliriz. Çocuklar buradan gelip geçerken vitrinden görüp içeriye giriyorlar. Oynamak istiyorlar. Bizler de onlara bunların bir zamanlar insan ve yük taşımakta kullanıldığını, arabaları at, öküz ve benzeri hayvanların çektiğini anlatıyoruz."Vergili, atölyede ahşaptan traktör de ürettiklerini sözlerine ekledi.