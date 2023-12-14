- Aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışan bir kişi için işverenler ayrı ayrı para ödüyor. Bu da kişinin normalde olması gerekenden daha fazla prim gününe sahipmiş gibi gözükmesine neden oluyor.

- 18 yaşından küçük çocukların, anne veya babasına ait iş yerinde sigortalı olarak sayılması için çalışmanın yapıldığı tarihte mahkeme tarafından onaylanmış iş sözleşmesi bulunması şartı aranıyor. Bu şartı yerine getiremeyenlerin sigortalılık süresini kabul etmiyor. Bu durum emekli olduktan sonra tespit edilmişse emeklilik işlemi iptal ediliyor.