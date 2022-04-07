Emeklilik şirketleri tavsiyede bulunabilecek

SPK'nın Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SPK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin tebliğde yapılan değişikliklerin söz konusu şirketlere yatırım danışmanlığı faaliyeti izni vermediği belirtildi.
Yatırım danışmanlığı faaliyetinin sadece Kurul tarafından izin verilmiş olan yatırım kuruluşları ve portföy yönetim kuruluşları tarafından icra edilebildiği hatırlatılan açıklamada, buna karşın emeklilik şirketlerinin, tasarrufların toplanması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynadığı ve katılımcıların yatırım yaptıkları fonların performansının artırılması için daha etkin fonksiyonlar üstlenmeyi amaçladığı ifade edildi.
Açıklamada, bugünkü değişikliklerle birlikte emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik fon payları ile sınırlı olarak, belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki gruplara yönelik olarak yorum ve tavsiyelerde bulunması imkanı getirildiği kaydedilerek, "Yatırım kuruluşu olmayan emeklilik şirketlerinin bu faaliyetleri yürütebilmeleri için icra edilecek faaliyetlerin yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören yatırım fonları, para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile ilgili olarak verilen yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmediği belirtilen açıklamada, bu durumun Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde Tebliğ hükmü haline getirildiği aktarıldı.
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