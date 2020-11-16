İskenderun ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Analan, emekli olduktan sonra deve kuşu yetiştiriciliğine merak sardı.İnternet üzerinden tanıştığı bir deve kuşu yetiştiricisine ulaşan Analan, bir yıl önce Niğde'de bulunan çiftlikten 15 yavru deve kuşu satın alarak işe başladı.
Denizciler Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte 15 yavruya bebek gibi bakan Analan, bu işte daha da gelişip adından söz ettirmek için çalışıyor.Analan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de deve kuşu yetiştiriciliğinin günden güne arttığını söyledi.Kendisinin de merak üzerine bu işe başladığını dile getiren Analan, çiftliğindeki 15 deve kuşunun düzenli olarak bakım ve beslemelerini yaptığını belirtti.
Deve kuşunun bakımının koyun ve inekten daha kolay olduğunu ifade eden Analan, "Bunları getirdiğimizde yaklaşık tavuk büyüklüğündeydi. Bir yılda bayağı büyüdüler ve bu duruma geldiler. Bir yıl sonra da yumurtlamaya başlayacaklar ve yavru almaya çalışacağız. Ne kadar başarılı oluruz tabii ki bilemiyoruz. Bunu zamanla göreceğiz." diye konuştu.
- "Niyetimiz şu an için bunların sayısını çoğaltmak"
Analan, ilk hedeflerinin üretim kapasitesini arttırmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Eti dana eti gibi siyah ve çok yumuşak. Hatta Avrupa'da buna yumuşak et deniliyor. Kolesterol oranı düşük. Niyetimiz şu an için bunların sayısını çoğaltmak. Yaklaşık 11 ile 14 ay arasında kesimi yapılıyor. Bir yıl içerisinde de yumurta yapıyorlar. Hayvanı ve yumurtasını satmayı değil, verim almayı düşünüyoruz. Bölgede bizden başka yetiştiren yok. Kapasiteyi arttırdıktan sonra yurt içinin yanı sıra yurt dışına açılmayı düşünüyoruz."
Analan, çiftliğinin yoldan geçenlerin de ilgisini çektiğini, birçok kişinin deve kuşlarını görmek ya da fotoğraf çektirmek için dahi buraya geldiğini söyledi.Şirvan Selçuk, yoldan geçerken gördüğü deve kuşlarının ilgisini çektiğini belirterek "Sürekli gördüğümüz bir canlı değil, onun için ilgimi çekti ve durup fotoğraflarını çekmek istedim." ifadesini kullandı.
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