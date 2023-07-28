Emeklilerin zam farkları bugün yatırılıyor
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı dönemi zam farkları bugün ödenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerin temmuz dönemi zam farklarını bugün ödeyeceğini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."
EN AZ 1945 LİRA FARK
Yüzde 25'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.