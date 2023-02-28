Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 9 gözaltı - En son haberler

Emeklileri hedef alan tefecilere İzmir merkezli 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

Gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları ile özellikle emeklileri hedef alan tefecilere yönelik İzmir merkezli Aydın ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi

Giriş: 28.02.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 9 gözaltı - En son haberler
AA

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

AA'nın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları vererek acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Bornova, Buca, Konak ,Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 50 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Fotoğraflar: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür
Britanya muhalefetinden yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne destek
Britanya muhalefetinden yeni Kuzey İrlanda Protokolü'ne destek
Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu
Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın öldü
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.