EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM NERELERDE UYGULANACAK?

Karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

İndirim uygulaması bugünden itibaren başlayacak. İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık almakta olanlar yararlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada;

Emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama,

Kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim,