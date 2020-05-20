Emekli maaşı ne zaman ödenecek? sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2020 SSK ve BAĞ-KUR maaşları yattı mı? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATTI MI?
Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.
SSK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yeni ödeme takvimine göre ilk olarak SSK emeklilerinin maaşları ödenecek.
4A kapsamındaki SSK’lılar 15 ve 20 Mayıs tarihleri arasında maaşlarını alacak.
Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Mayıs olan SSK'lılar 15 Mayıs Cuma günü aylıklarını alacak.
Normal ödeme günü her ayın 21, 22, 23'ü olanlar bu yıl 18 Mayıs’ta alacak.
Aylık ödeme günü 24, 25, 26 Mayıs olanlar ise 20 Mayıs’ta maaşını alacak.
SSK'lılardan sonra Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını erken alacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
4B kapsamındaki Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerine ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlara maaşları 21 Mayıs’ta yatırılacak.
Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs’ta olanların maaşları ise 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin biner liralık bayram ikramiyeleri de öne çekilerek 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.
Emekli Sandığı emeklilerinin maaş takviminde ise değişikliğe gidilmedi ve bu kişilere maaşları 1 ve 5 Mayıs tarihleri arasında ödendi.
2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|1982,6
|2111,3
|SSK (2000 SONRASI)
|1181,4
|1258,0
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1774,7
|1889,8
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1249,6
|1330,7
|MEMUR (Emekli)
|2521,7
|2660,2
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|Müsteşar (1/1)
|9088,2
|9587,2
|Genel müdür (1/1)
|8033,4
|8474,5
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3082,8
|3252,0
|Memur (Lisans - 1/4)
|3016,0
|3181,6
|Öğretmen (1/4)
|3101,9
|3272,1
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5265,5
|5554,6
|Başkomiser (1/4)
|3207,9
|3384,0
|Polis memuru (8/1)
|3207,9
|3384,0
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3014,9
|3180,4
|Mühendis (1/4)
|3782,4
|3990,1
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2632,2
|2776,7
|Profesör (1/4)
|7194,9
|7589,9
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3780,3
|3987,9
|İmam-hatip
|3101,9
|3272,1
|Avukat (1/4)
|3101,9
|3272,1
|En düşük memur emekli aylığı
|2522,0
|2660,4
|*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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