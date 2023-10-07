Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı? 2023 Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

        Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar?

        Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez emeklilere verilen bayram ikramiyesinin Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi olarak üçüncü kez verilmesi gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine yönelik bir çalışma yürüttüğü öne sürüldü. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel verilmesi planlanan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine yönelik yaşanan son dakika gelişmeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere üçüncü kez ikramiye verileceği iddia edildi. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm ayrıntıların 29 Ekim öncesinde duyurulması bekleniyor. Peki, "Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

          AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

        • 3

          CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE

          Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

        • 4

          EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

        • 5

          EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

          Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

          Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa