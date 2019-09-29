29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekliler "karma" emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişikliklerin emekli aylıklarında eşitsizliğe neden olduğunu söyledi.
Aylıkların hesaplanmasında "karma sistem" uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade eden Ergün, "2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmeli, bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir." dedi.
"KATSAYI VE ORANLAR BELİRLENMELİ"
Ergün, emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ekim 2008 öncesi dönem için milli gelir artışının yüzde 100'ü aylıkların hesaplanmasında değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemde yüzde 30'unun dikkate alınması aylıkları düşüren birinci etken olmuştur. Ekim 2008 öncesinde her 360 gün prime yüzde 2,6 aylık bağlama oranı yansıtılırken, Ekim 2008 sonrasında bu oranın yüzde 2 olarak uygulanması aylıkları düşüren ikinci etken olmuştur."
Sosyal güvenliğin normundan uzaklaşan hesaplamaların aylıklardaki eşitsizlikleri artırdığını savunan Ergün, emeklilerin, karma emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini istediğini bildirdi.
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