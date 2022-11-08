Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ekim ayı enflasyon yüzde 85,51 oranında gerçekleşirken 4 aylık emekli zammı oranı da netleşti. Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasının ardından 2023 Ocak emekli maaş zammı ortaya çıkacak. İşte, En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı tahminleri...

Giriş: 08.11.2022 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zammının yanı sıra asgari ücret ve memur zammında yeni iddialar gündeme geldi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 aylık oran 10,84 olarak belirlendi. Emekli zammı, 3 Ocak 2023'te açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı ile netleşecek. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son dakika gelişmeleri...

  • EMEKLİYE YÜZDE 16.05 ZAM GÖRÜNDÜ

    Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 65.2'ye yükseldi. Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutması halinde emeklilere yüzde 16,05 oranında zam yapılacak.

  • EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

  • 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10,84 oldu.

  • 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.