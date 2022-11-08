Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zammının yanı sıra asgari ücret ve memur zammında yeni iddialar gündeme geldi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 aylık oran 10,84 olarak belirlendi. Emekli zammı, 3 Ocak 2023'te açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı ile netleşecek. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son dakika gelişmeleri...