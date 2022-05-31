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Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı belli oldu mu?

Emekli maaş zammı binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli ve emekli yakınları "Emekli zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Emekli maaşları yılda iki kez enflasyon oranlarına göre belirlenen oranda zamlanıyor. Emekli zammı Temmuz ayından önce açıklanması bekleniyor. İşte emekli maaş zammı 2022 son açıklamalar...

31.05.2022 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Temmuz ayı emekli maaş zammı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına sayılı gün kalmasıyla emekli zammına ilişkin son açıklamalar merak ediliyor. Yılda iki kez zamlanan emekli maaşları son olarak 2022 Ocak'ta yüzde 66 oranında yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşları 2 bin 500 liraya yükseldi. Peki, emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte emekli zammı son durum hakkında...

  • BAKAN BİLGİN'DEN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum."

  • EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 Haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları kaydetti;

    "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."

  • EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    4 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı şimdiden 31,71 olurken Merkez Bankası Mayıs ve Haziran ayı beklentilerine göre Mayıs ayında 3,97 olurken Haziran ayında 2,97 olması bekleniyor. Beklentiler ışığında Emekli maaşı Temmuz zam oranının % 38'i bulması bekleniyor.

  • Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. 

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