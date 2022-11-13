Emekli zammında yaşanan son gelişmeler SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammına ilişkin yaptığı açıklama, emekli maaşına refah payı getirileceği yönünde yorumlandı. Son olarak temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42,35 oranında zam yapılmıştı. Peki Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 zammıyla en düşük emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...