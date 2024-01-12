Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinin başında emekli zammı geliyor. Hatırlanacağı gibi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşına ek zam konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, emekli zammına ilişkin Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bu kapsamda yılın ilk Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği o tarih...
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Yılın ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın gündeme maddeleri arasında, en düşük emekli maaşı, enflasyonla mücadele, terörle mücadele gibi kritik konuların yer alması bekleniyor. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Emekli zammında gözler yılın ilk toplantısında! Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın tarihine ilişkin tüm detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
En son yapılan Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihindeydi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.
Yeni Kabine Toplantısının tarihi henüz belli değil. Kabine Toplantısının tarihi belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda gündeme alınacak konular arasında; emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular olacak.
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KABİNE'NİN ANA KONUSU EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK İLAVE ZAM OLACAK
Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.
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Kabine'de, Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.
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TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI
Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.
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