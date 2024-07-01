2024 Temmuz emekli zammı hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli zammında gözler, TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı netlik kazanmış olacak. Emekli maaşı, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez genellikle enflasyon farkı oranında belirlenmektedir. İşte 2024 Temmuz enflasyon farkıyla emekli zammı hesaplama...
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Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli maaşında zam oranları netlik kazanacak. Peki, "Emekli zammı ne zaman belli olacak? 2024 Temmuz En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte emekli zammının açıklanacağı tarih...
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EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaş hesaplaması yapılırken enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu geride kalan 5 aylık dönemde % 22,72 oldu. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla beraber emeklilerin alacağı kesin zam oranları belli olacak.
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TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Haziran 2024 tarihli haberine göre; Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı nisan ayı anketinde haziran ayında enflasyon yüzde 2,54 olarak öngörülmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,56 olarak tahmin edildi.
Haziran ayında enflasyon son anketteki beklenti doğrultusunda çıkarsa bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25,86 olacak.
Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak. Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25 – 26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in 28 Mayıs tarihli haberine göre; kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil...
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Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek. Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.
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