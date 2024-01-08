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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ve emeklilere refah payı verilecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammında son gelişmeler: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        TÜİK'in Aralık ve yıllık enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emekli memur zammı da belirlendi. Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık zam farkını ve refah payının verilip verilmeyeceğine dair araştırmalara başladı. Peki, 2024 en düşük memur maaşı ne kadar oldu ve zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:21
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        • 1

          Emekli zammı gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaş zammının belirlenmesiyle zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı da araştırılıyor. TÜİK, geçtiğimiz günlerde 2023 yılının enflasyon rakamlarını açıklamış ve 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak belirlenmişti. Bu konuya ek olarak emekli maaş zammına bir de refah payının da eklenmesi konuşuluyor. Peki, "2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşına refah payı verilecek mi?" İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranları...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

          Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

          Memur ve emekllinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 37,57 zam imkanı doğdu. Yılın kalanına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşti.

        • 4

          KADEMELİ ARTIŞ GÜNDEMDE!

          3 Ocak 2024'te açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netleşti.

          Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

          Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

          6 Aylık enflasyon farkına göre 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılan zamla birlikte 10 bin 316 TL olması bekleniyor. En düşük emekli maaşı Meclis'ten çıkacak karar sonrasında netlik kazanmış olacak.

        • 6

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        • 7

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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