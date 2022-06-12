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Emekli maaş zammında son durum: Emekli maaş zam oranı hesaplandı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur en düşük emekli maaşı açıklandı mı?

Emekli maaşı zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, son tahminler

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Emekli zammında güncel gelişmelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli maaşlarında herkesin gelirinin artacağı düzenlemeler yapıldığını vurgulamıştı. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın hesaplamaları...

12.06.2022 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli, memur ve memur emeklilerine yüzde 35'lik zam toplu sözleşmeden gelen zam ve enflasyon oranıyla açıklandı. Tam oran ise 4 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç sizler için emekli zammında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İşte, son tahminler...

  • EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya; 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 5 bin 790 lira olacak.

    2000 öncesi SSK emeklisi maaşları 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında 3 bin 93 liradan 4 bin 467 lirya en düşük 2000 sonrası SSK maaşı ise 2 bin 500'den 2 bin 759'a yükselecek.

    En düşük esnaf Bağ-Kur'u maaşı 3 bin 254 lira, tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı ise 3 bin 68 liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 

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    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

     

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

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    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

  • Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    Müsteşar (1/1) 15.456 20.866
    Genel müdür (1/1) 13.663 18.445
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.123
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 5.725
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.123
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.088
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.258
    Polis memuru (4/1) 5.376 7.258
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 6.923
    Mühendis (1/4) 6.432 8.683
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.044
    Profesör (1/4) 11.011 14.865
    İmam-hatip 5.276 7.123
    Avukat (1/4) 5.276 7.123
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 5.790
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

     

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

     

     

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emekilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi.

    Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

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