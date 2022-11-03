EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.