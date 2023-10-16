EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK ORAN NETLEŞTİ: 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.