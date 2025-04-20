Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli zammı hesaplama Temmuz 2025! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Bu kapsamda enflasyon farkı ile SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon rakamlarını, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıkladı. Bu kapsamda enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

          Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

          Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

          Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

          Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

        • 4

          EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

          Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

        • 6

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

          Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

          Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

          Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Habertürk Anasayfa