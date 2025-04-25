Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon rakamlarını, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıkladı. Bu kapsamda enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...