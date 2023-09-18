Emekli maaşı zammında kritik açıklamalar! 2024'te SSK-BağKur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla yapılacak olan düzenleme için artık 1 Ekim beklenmeye başladı. Bu kapsamda gözler "Emekliye ek zam var mı, emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, SSK-BağKur emekli zammı ile ilgili son açıklamalar...
- 1
Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı üzere son olarak Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu zamdan Nisan ayında veirlen ara zam sebebiyle en düşük aylığı 7500 liraya yükselen emekliler yararlanamadı. Bu noktada en düşük emekli maaşları için ek zam beklentisi gündeme geldi. Peki, 2024 Ocak'ta SSK-BağKur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammında son açıklamalar...
- 2
BAKAN ŞİMŞEK SONRASI BİR AÇIKLAMA DA AK PARTİ'DEN GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.
AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.
- 3
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.
Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.
-
- 4
"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.
Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır. Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak." dedi.
- 5
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TARİH VERDİ!
Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı ek zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerinin altını çizdi. Yılmaz, emekli ara zammı çalışmalarını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.
- 6
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak emekli zammı ile ilgili olarak şunları söylemişti;
"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."
-
- 7
BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.
Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."
Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.
- 8
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
- 9
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
*Ek ödeme dahil
-
- 10