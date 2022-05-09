Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı zammı haberlerini yakından takip ediyor. En düşük emekli maaşı, 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı (aylığı) ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmiş; ancak daha sonra yeni bir açıklama yapmamıştı. İşte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuyla ilgi detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ
En düşük emekli maaşı yüzde 66 oranında zam almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.
BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bakan Bilgin'in En düşük emekli maaşı hakkındaki açıklaması;
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."
MEMURA YÜZDE 30.5 ZAM YAPILDI
"Memurlara yüzde 30 buçuk oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına toplamda % 28 oranında bir artış uygulandı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık."
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