Emekli maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenmektedir. Bilindiği üzere ocak ayında en düşük emekli maaşı, 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkına göre emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...