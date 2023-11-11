Emekli maaş zammı belli oluyor! 4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşı
Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Özellikle TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı sonrası netleşen 4 aylık enflasyon artış oranın netleşmesi sonrası son tahminler şekillenmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak Ocak 2024 emekli zammı son tahminler...
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Emekli maaş zammı 3 Ocak çarşamba günü açıklanması beklenen enflasyon oranları sonrası belli olacak. 6 aylık enflasyon artış oranı ise son 6 ayın enflasyon farkları toplamında belli oluyor. Bununla birlikte 4 aylık enflasyon artış oranı netleşti. Buna göre 4 aylık artış oranına göre tahmini emekli maaşı zamları belli oldu. İşte Ekim ayı enflasyon artış oranlarına göre Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...
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EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.
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2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.
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