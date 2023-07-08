Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyonu aylık 3,92 olurken 6 aylık enflasyon farkı ise TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli maaş zammı ise yüzde 19,77 oldu. Emekli maaş zammı için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da düzenlemeden yararlanabilecek. İşte 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum...

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..

Bu tabloya göre;

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL

Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.