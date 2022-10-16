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Emekli zammı son dakika: 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti!

Kritik açıklama! Ocak Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik emekli zammı açıklamaları sonrasında Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri...

16.10.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ocak ayının gelmesine az bir zaman kala emekli maaşlarının ne kadar artacağı ve 2023 en düşük emekli maaş zammı sorgulamaları arttı. Son olarak yapılan Temmuz zammında oran %42,35 olarak belirlenmişti. Eylül TÜİK verileri ise yıllık %83,45, aylık %3,08 olarak duyuruldu. 3 aylık oranı netleşen emekli zammı hakkında son durumu derledik. İşte Ocak 2023  Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

  • YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,63 ve yüzde 21,17 olarak gerçekleşti.

  • 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,15 ihtimalle yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 58,94 ihtimalle yüzde 35,00 - 41,99 aralığında, yüzde 15,86 ihtimalle ise yüzde 42,00 - 48,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

  • Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 55,26’sının beklentilerinin yüzde 35,00 - 41,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 42,00 - 48,99 aralığında olduğu gözlendi.

  • 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 

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